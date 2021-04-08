На берегу Феодосии прошли масштабные военные учения

Для военных специально обеспечили оперативное оборудование укрытий
Фото: Архив "КП"
На крымском побережье мотострелковые подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учения по защите берега, сообщили в пресс-службе округа.
Отработка действий происходила на полигоне Опук недалеко от Феодосии ночью. Для этого были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты.
Для военных специально обеспечили оперативное оборудование укрытий для личного состава и техники, а мобильная группа прикрывала подразделения от предполагаемых ударов беспилотников.
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