На берегу Феодосии прошли масштабные военные учения

Для военных специально обеспечили оперативное оборудование укрытий Фото: Архив "КП"

На крымском побережье мотострелковые подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учения по защите берега, сообщили в пресс-службе округа.

Отработка действий происходила на полигоне Опук недалеко от Феодосии ночью. Для этого были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты.

Для военных специально обеспечили оперативное оборудование укрытий для личного состава и техники, а мобильная группа прикрывала подразделения от предполагаемых ударов беспилотников.

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