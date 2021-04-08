Победителя фотоконкурса #ПутинКрымРоссияНавсегда выберут народным голосованием

Участникам нужно было сфотографироваться возле значимых объектов Крыма, которые появились после присоединения к России. Фото: правительство Крыма

В Крыму подходит к финалу фотоконкурс #ПутинКрымРоссияНавсегда. Победителя выберут с помощью народного голосования. Напомним, конкурс запустил глава республики Сергей Аксенов в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Участникам нужно было сфотографироваться около значимых объектов, построенных после воссоединения полуострова с РФ. Снимок необходимо было выложить в соцсетях с соответствующим хэштегом.

На данный момент уже определены пять финалистов из пяти тысяч фотографий. Голосование продлится до 6 мая 2021 года, свой голос за понравившийся снимок можно отдать на портале Правительства РК.

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