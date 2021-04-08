Киевлянин не смог вывести из Крыма два антикварных журнала

Фото: пресс-служба Крымской таможни

Работники крымской таможенной службы «Армянск» не пропустили гражданина Украины, у которого обнаружили в багаже ограниченные к перемещению вещи - два художественно-литературных журнала - «Пробуждение» и «Искры», - изданные в 1912-1913 годах. Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

Со слов гражданина, старинные журналы он получил в наследство от отца.

- О необходимости письменного декларирования и предоставления разрешительных документов на их вывоз мужчина не знал, - говорится сообщении.

Литературные журналы были изъяты и сейчас находятся на экспертизе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50