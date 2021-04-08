Следком возбудил дело из-за того, что 50 новых автобусов в Крыму разобрали на запчасти

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Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за того, что 50 автобусов МУП «Горавтотранс» были разобраны и стояли без дела.

- Несмотря на то, что в 2020 – 2021 годах в общей сложности было закуплено 152 автобуса, еще 27 единиц техники будет закуплено для ГУП РК «Крымтроллейбус». При этом администрация имеет ресурс в лице МУП «Горавтотранс», где 50 автобусов практически стояли под стенкой без дела, из-за чего сейчас Следственный комитет возбудил уголовные дела, - передает «Крым 24» слова главы Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, эту ситуацию нужно изменить, а руководящим органам глава РК порекомендовал пересмотреть подход к методам контроля.

Ранее КП-Крым сообщала, что для республики планируется закупить около 400 новых автобусов. Средства будут выделены правительством Москвы, сказано в перечне, утвержденном Министерством транспорта Крыма.

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