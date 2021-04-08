Упавшее в Керчи сухое дерево едва не покалечило женщину и ее малыша

Упавшее дерево повредило детскую коляску. Фото: Luisella Planeta Leoni с сайта Pixabay

Сотрудники крымского Следкома проведут проверку по факту происшествия в Керчи, в котором чуть не пострадала молодая мать и ее ребенок. Во время прогулки женщины с малышом на тротуар упало сухое дерево, которое едва не привалило гуляющих, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе переулка Юннатов.

- Молодая мама гуляла возле школы на детской площадке, но вдруг услышала грохот и хруст. Прямо на нее с ребенком летело обрушившееся дерево. Женщина едва успела накрыть собой малыша. На них упали ветки, коляска под их весом сломалась, - отметили в Следкоме по РК и Севастополю.

Керченские следователи по данному делу проведут процессуальную проверку. Действиям должностных лиц, которые должны были следить за порядком на территории, будет дана правовая оценка по ст. 293 УК РФ - «Халатность».

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