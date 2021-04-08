Двое жителей Первомайского района попались на изготовлении поддельного алкоголя

У них дома оперативники нашли 30 литров спиртосодержащей жидкости Фото: Архив "КП"

В Первомайском районе задержали продавцов суррогатного алкоголя, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Предприимчивые крымчане решили открыть собственный бизнес. Они начали варить алкоголь, а затем продавать его, но двоих местных жителей быстро задержали оперативники.

- Установлено, что двое мужчин на территории частного домовладения в составе группы лиц по предварительному сговору осуществляли незаконное изготовление, хранение и сбыт контрафактной продукции, – отметили в пресс-службе полиции.

Оказалось, что суррогат двое мужчин продавали жителям своего поселка. У них дома оперативники нашли 30 литров незаконной спиртосодержащей жидкости. После экспертизы оказалось, что продукция опасна для здоровья.

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