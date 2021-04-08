Часть Симферополя и Севастополя 9 апреля останется без электричества

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя днем пропадет свет. Перебои с подачей электротока произойдут из-за ремонтных работ, которые ведут энергетики полуострова.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 2-10 (чет), 1-7/4 (нечет);

ул. Александра Невского (Розы Люксембург), 7, 11, 8/1, 12/2, 16;

ул. Набережная 60-летия СССР, 32;

ул. Жуковского, 1, 3/2; ул. Екатерининская (Карла Маркса), 17, 17/2, 17/3;

ул. Приветная 2-72(чет); 1-67(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Генерала Острякова, 2-20;

ул. Олега Кошевого, 1, 3, 2-6;

ул. Супруна, 20-А, 20

с 9.00 до 13.00

ул. Василия Кучера, 2, 3-7;

ул. Ленина, 35-37, 50, 54-66;

ул. Пушкина, 10;

ул. Терещенко, 4-14, 5-11

с 9.00 до 17.00

ул. Карьерная, 38-48, 11-15;

ул. Каширская, 1-А;

ул. Яблочкова, 2-А, 4, 10-18;

ул. Ангарская, 9, 9-А, 9-В;

ул. Ростовская, 2-24, 1-15;

ул. Таганрогская, 12-18, 7-9, 21-23, 27-29;

ул. Новочеркасская, 4-А, 6-12, 7-11;

ул. Шубикова, 2-12, 1, 3;

ул. Белокаменская, 28;

ул. Умрихина, 12-20, 13, 25;

ул. Пластунская, 130-а, 130;

ул. Подольцева, 121-145; ул. Ревякина, 32-104, 17-97

Штурмовое: ул. Героев Революции, 28, 5-а, 17-А, 3, 7-21; ул. Коминтерна, 2-10, 18, 1-23; туп. Ноябрьский, 4, 3-9; туп. Поворотный, 4-а, 30-а, 32-а, 6, 10-26, 26-34, 42, 23-б, 1-7; ул. Спокойная, 6; пер. Коминтерна, 1-11; ул. Придорожная, 40; ул. Комиссара Морозова, 16, 5; ул. Ноябрьская, 1-29; ул. Героев Революции, 23-25, 33

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50