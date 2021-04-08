Крымский Робинзон очаровал английского туриста

Фото: Хью Гатенби/Facebook

Одиночную постройку турист Великобритании заметил в районе Судака, когда прогуливался по побережью. Строение оказалось обитаемо – домик над пляжем соорудил своими руками бывший учитель физкультуры из Украины, и поселился в нем с двумя собаками, несколькими кошками и коллекцией икон, передает ForPost.

- «В гостях у Эдуарда из Одессы», колоритный, дружелюбный и очень гостеприимный человек, который занимается образцом жизни типа Робинзона Крузо, на которого он, кстати, интересно похож, – поделился на русском языке своими впечатлениями Хью в соцсети Facebook.

Со слов туриста, в хижине даже есть печь для отопления, которую помог построить знакомый, а над постройкой развивается кубинский флаг.

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