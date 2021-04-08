Новый глава администрации Симферополя хочет создать больше парков и скверов в городе

Фото: Архив "КП"

Кроме сохранения уже существующих зеленых зон в городе, глава администрации Симферополя Валентин Демидов планирует увеличить их площадь. Этой информацией он поделился на своей странице в Facebook.

- Сегодня с председателем комитета Государственного совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Шаповаловым Георгием Анатольевичем обсудили ряд актуальных вопросов. Основной темой стало сохранение зеленых насаждений и увеличение площади зеленых зон в городе. Полностью поддерживаю данную инициативу, считаю это направление одним из ключевых в своей работе, - написал градоначальник.

Качественное благоустройство и визуальная привлекательность крымской столицы - направления, который он считает одними из основных в своей деятельности.

Также чиновник отметил, что планирует начать сотрудничество со специалистами Крымского Федерального университета, для развития данного направления.

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