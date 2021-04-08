Корабли Каспийской флотилии примут участие в учениях с Черноморским флотом

Фото: Минобороны РФ

Больше десяти кораблей Каспийской флотилии начали переход из Махачкалы в Черное море. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, переход выполняется в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

- При подготовке к переходу командиры катеров, вахтенные офицеры и расчеты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, экипажи Каспийской флотилии и Черноморского флота примут участие в совместных учениях. Подразделения береговых войск и морской пехоты проверят, насколько ни готовы отразить морской и воздушный десант «противника».

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