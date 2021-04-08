Где в Симферополе ремонтируют дороги: адреса

Фото: Архив "КП"

В Симферополе до конца года планируют капитально отремонтировать 12 дорог и 55 объектов уличной дорожной сети, сообщили в пресс-службе администрации города.

Помимо этого, в текущем году начнется ремонт автодорог, где работы завершатся только в следующем году.

Итак, ремонт уже начался на улице Козлова (от Севастопольской до Ангарской), на улице Широкой, переулке Киевском, улице Клары Цеткин, Субхи, Тарвацкого, Марка Донского, Киевской (от ТЦ «Ашан» до площади Куйбышева).

Кроме того, ремонт дороги идет на Соколиной, Очаковской, Жуковского, Зенитной, переулке Гавена, Ушакова, проспекте Вернадского, улице Русской, Спера, Черных, Приветной, Чокрак, Хромченко, Станционной, в переулке Курьерский, улице Артезианской, Автомобильной, Оранжерейной, а также в районе дублирующего проезда на проспекте Победы (от Тракторной до Вишневой). Также ремонтные работы начались на Блюхера, Эскадронной, и Трубаченко.

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