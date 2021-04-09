Мэр Херсона предложил продавать воду в Крым

Северо-Крымский канал построили в СССР для водоснабжения Крыма Фото: Архив "КП"

Мэр Херсона Игорь Колыхаев предложил продавать воду в Крым, поскольку выступает за развитие экономических отношений. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Чесно».

- Крым — это Украина? Я — за экономические отношения. А вы за то, что мы покупаем электроэнергию и газ в России? - отметил он корреспонденту издания, отвечая на вопрос возможности водоснабжения Крыма. - Я считаю, что если Крым — это Украина, то в Крыму должна быть вода... Либо тогда продавайте воду, как вариант.

Напомним, Украина перестала подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу в2014 году после вхождения региона в состав Российской Федерации. Каховский гидроузел, где находятся шлюзы канала, расположен на территории Херсонской области.

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