Женщины Крыма стали делать меньше абортов

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В 2020 году количество абортов уменьшилось на 7% по сравнению с 2019 годом, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

В прошлом году на полуострове на 19 тысяч 103 родов пришлось 30% абортов.

- Это достаточно большой показатель. Но в целом он на 7% меньше, чем в 2019 году, – сказал Остапенко.

Чиновник рассказал, что минздрав провел опрос среди женщин полуострова, сделавших аборт (всего – 2 тысячи 231). Результаты ответов показали, что наиболее частая причина – финансовая незащищенность (1 тысяча 542 женщин).

- Финансовая неустойчивость семьи, жилищные проблемы, неимение постоянной работы и боязнь ее потерять. Наиболее часто о финансовых трудностях говорили женщины, которые прерывали третью и более беременность, – добавил Остапенко.

Он пояснил, что в 2019 году в Крыму каждая тысяча женщин репродуктивного возраста сделала 14,7 абортов, в 2020 показатель упал – 13,7 тысячи абортов на одну тысячу.

- Это много, потому что в среднем в развитых странах этот показатель колеблется в пределах 5-6 на 1 тысячу, – заключил министр здравоохранения Крыма.

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