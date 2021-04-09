Крым получил 90 тысяч доз препарата «Спутник V»

Крым получил самуюбольшую партиюв 90 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Крым-Фармация

Крым получил самую большую партию препарата «Спутник V» - 90 тысяч доз. Вакцины хватит, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции всем очередникам.

- Это самая крупная за все время партия вакцины, которая позволит полностью удовлетворить текущую потребность по всем видам записи, - сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Сейчас вакцина проходит на складах «Крым-Фармации» процедуру регистрации в системе МДЛП «Честный знак».Дальше ее распределят по медучреждениям.

Всего в республику поступило 198 тысяч 032 дозы иммунобиологического препарата для профилактики COVID-19. Первый этап вакцинации на сегодняшний день прошли 82 тысяч 763 жителя республики, второй – 57 тысяч 784.

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