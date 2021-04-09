Задержанного в Крыму исламиста, готовившего теракт, заключили под стражу на два месяца

Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

Одного из готовивших теракт в образовательной организации Симферополя заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

Следствие установило, что задержанный исповедовал наиболее агрессивные формы ислама. Он призывал к «джихаду» против «неверных» (представителей других религий). Мужчина начал контактировать с членом международной террористической операции «Хайят Тахрир аш-Шам»* и перечислял ему на счет деньги в течение 2020 года.

Молодой человек подозревается в совершении особо тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

Осколки хотели использовать для самодельного взрывного устройства. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

- Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня 2021 года, - добавили в суде.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двух молодых людей 1992 и 1999 годов рождения, которые поддерживали деятельность международной террористической организации. Они подготовили самодельные взрывные устройства и готовили нападение в одном из образовательных учреждений Симферополя.

*Запрещенная в России террористическая организация

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