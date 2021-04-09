Когда закончится отопительный сезон в Крыму 2021

Отопление выключат в течение ближайших двух недель Фото: Архив "КП"

В течение двух недель в Крыму завершат отопительный сезон. Решение за муниципальными администрациями на основании среднесуточной температуры воздуха.

- Уже в течение 10-15 дней муниципалитеты Крыма могут начать принимать постановления о прекращении отопительного сезона, — цитирует замминистра ЖКХ Крыма Исмета Аблаева ForPost.

Отопительная кампания в целом прошла спокойно. Две крупные аварии на теплотрассах в Керчи и Щелкино были оперативно устранены. В сравнении с предыдущим сезоном количество жалоб сократилось на треть.

Официально отопительный сезон в Крыму стартовал 22 октября с централизованной подачи теплоносителя в социальные, медицинские и образовательные учреждения. В жилой сектор тепло подали в ноябре.

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