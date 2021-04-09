В одном из сел Крыма женщина закопала свою дочь после родов

Женщина стояла на учете с умственной отсталостью. Фото: Dominic Winkel с сайта Pixabay

Очередной апрельский день в крымском селе Красная Зорька начинался как обычно: кто-то собирался на работу, а кто-то спешил по своим делам. Одна из сельчанок вышла во двор подышать свежим воздухом и ее взгляд сразу же зацепился за участок разрытой земли около бассейна. Подойдя чуть ближе женщина увидела, как из ямы выглядывает уголок пакета. Вытащив его, крымчанка пришла в ужас.

Как удалось выяснить КП-Крым, внутри пакета лежало тело новорожденного ребенка. О страшной находке женщина поспешила сообщить в полицию.

Оказалось, что накануне малыша родила 32-летняя жительница того же села. Молодую женщину знали все местные, ведь она была своего рода «белой вороной». Еще в далеком 2007 году врачи поставили ей диагноз: «умеренный уровень отсталости и легкая степень имбецильности».

Оказалось, что крымчанка, почувствовав схватки, села рожать прямо во дворе своего дома. Появившуюся на свет малютку она оставила во дворе, а сама пошла в дом и уснула. Избавившись от усталости женщина вспомнила о малышке и вышла на улицу. К тому моменту новорожденная уже была мертва.

От трупа было решено избавиться: крымчанка сложила тело, пуповину и плаценту в пакет, а затем закопала его в том же дворе.

В действиях женщины усматриваются признаки ч. 1 ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). По этой статье могут посадить в тюрьму на четыре года. Но это лишь в том, случае, если вина подозреваемой будет доказана. Сегодня делом занимаются следователи.

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