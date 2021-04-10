«Выстрелили в потолок и забрали деньги»: В Крыму ограбили почту

Преступники ограбили почту. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В селе Перевальное Симферопольского района Крыма ограбили отделение почтовой связи.

- Двое с оружием, в балаклавах и камуфляжной одежде выстрелили в потолок и забрали деньги, - такая новость появилась в социальных сетях.

Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Крым.

- В полицию Симферопольского района поступило сообщение о разбойном нападении на отделении связи, - сообщили в ведомстве, отметив, что в настоящее время делается все, чтобы найти и задержать причастных к дерзкому преступлению.

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