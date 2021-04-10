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Происшествия10 апреля 2021 13:03

Эвакуировали 15 человек: В городе Саки произошел пожар в многоэтажке

Загорелась квартира на 7-ом этаже
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Пожарные сумели справится с огнем. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Пожарные сумели справится с огнем. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Рано утром крымским спасателям сообщили о задымлении в многоквартирном жилом доме в городе Саки на улице Курортной.

- По прибытию установлено, что произошло возгорание на седьмом этаже жилого дома. Горение сопровождается сильным задымлением подъезда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства из опасной зоны спасли одного человека, эвакуировали же 15 мужчин и женщин. В 5.35 утра огонь, который полыхал на 20 квадратных метрах, потушили.

В настоящее время эксперты устанавливают причину ЧП.

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ЧП