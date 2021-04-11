В Крыму опасаются коричнево-мраморного клопа

Коричнево-мраморный клоп. Фото: Елена Журавлева

Весной на Крымском полуострове возникла угроза распространения коричнево-мраморного клопа.

- Этот опасный карантинный вредитель существенно влияет на объем и качество урожая, - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, отметив, что больше всего по вкусу зловредному насекомому плодовые, овощные культуры и виноград. - Поврежденные плоды непригодны в пищу или для переработки.

С вредителем можно бороться только с помощью химикатов.

- Основной «удар» по вредителю следует наносить в весенний период, когда развивается первое поколение, - подчеркнули в ведомстве.

При обнаружении коричнево-мраморного клопа нужно обратиться в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора: город Севастополь, проспект Октябрьской Революции,8, тел: (8692)42-38-14; город Симферополь, ул. Оленчука,52, тел. (8652) 56-13-10 или отправить письмо на электронную почту: rsn-yug@yandex.ru

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