Крымская обсерватория вошла в топ-8 самых «космических» мест у россиян

Эксперты бронирования жилья TVIL.RU, в преддверии 60-летия со дня первого полета человека в космос, проанализировали брони на текущий год, узнали где туристы хотят побывать, чтобы узнать больше о космосе.

Топ-8 самых желанных «космических» мест:

улица, сквер, памятник и кедр Гагарина в Сочи

музей космонавтики и ракетной техники, расположенный на территории Петропавловской крепости, в Санкт-Петербурге,

крымская астрофизическая обсерватория в Научном Бахчисарайского района

музей авиации и космонавтики ДОСААФ России на ВДНХ в Москве

музей космонавтики в Ростове-на-Дону

музей мирового океана в Калининграде

музей авиации и космонавтики в Самаре

музей Валентине Терешковой «Космос женщины ХХ века» в Ярославской области

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