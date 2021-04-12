Крымская обсерватория вошла в топ-8 самых «космических» мест у россиян

Эксперты бронирования жилья TVIL.RU, в преддверии 60-летия со дня первого полета человека в космос, проанализировали брони на текущий год, узнали где туристы хотят побывать, чтобы узнать больше о космосе.
Топ-8 самых желанных «космических» мест:
улица, сквер, памятник и кедр Гагарина в Сочи
музей космонавтики и ракетной техники, расположенный на территории Петропавловской крепости, в Санкт-Петербурге,
крымская астрофизическая обсерватория в Научном Бахчисарайского района
музей авиации и космонавтики ДОСААФ России на ВДНХ в Москве
музей космонавтики в Ростове-на-Дону
музей мирового океана в Калининграде
музей авиации и космонавтики в Самаре
музей Валентине Терешковой «Космос женщины ХХ века» в Ярославской области
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