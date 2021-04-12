Аркадий Роттенберг стал владельцем пяти гостиниц в Крыму

Реконструкцию планируют завершить в мае 2024 года Фото: Архив "КП"

Миллиардер Аркадий Роттенберг оказался владельцем пяти гостиниц в Крыму. В дальнейшем он планирует вложить еще 15 миллиардов в реконструкцию этих объектов, сообщает РБК.

В его собственности находятся санаторий «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отель «Дача Рахманинов», которые расположились на Южном берегу полуострова. Роттенберг приобрел эти объекты еще в конце 2019 года на торгах, но публично рассказал только после оформления документов. Тогда все гостиничные комплексы оценили в 1,5 миллиарда рублей.

По словам представителя бизнесмена, в техническое оснащение гостиниц уже вложено больше 300 миллионов рублей. Реконструкцию планируют завершить в мае 2024 года. Самые большие вложения направят в «Жемчужину» - больше 6 миллиардов рублей.

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