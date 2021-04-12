Аксенов поздравил крымчан с юбилейным Днем космонавтики

Сейчас полуостров продолжает развивать космические проекты . Фото: Сергей Аксенов / ВК

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с 60-летием полета Юрия Гагарина в космос. Обращение он разместил у себя на личной странице в соцсетях.

По его словам, 12 апреля – один из тех дней, когда вся Россия гордится своим триумфом, так как это высшая точка траектории мировой истории. Крым занял особое место в истории исследования и освоения космоса.

- Неоценимый вклад в эту историю внесли специалисты Наземного измерительного пункта №10 в поселке Школьном под Симферополем, Центра дальней космической связи в Евпатории, ученые Крымской астрофизической обсерватории, расположенной в поселке Научном Бахчисарайского района, - передает слова Аксенова «Крымское информационное агентство».

Он также отметил, что с полуостровом связано много выдающихся фамилий, которые обеспечили мировое лидерство страны в освоении космоса. В число знаменитых крымских космонавтов вошли симферополец Олег Котов, житель Кировского района Василий Циблиев и севастополец Антон Шкаплеров.

Сейчас полуостров продолжает развивать космические проекты и открывать новые центры для космической связи.

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