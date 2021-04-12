Ялта накопила 11 миллионов кубометров воды

Ялта выходит на необходимые запасы воды для курортного сезона Фото: Анна КИРИЕНКО

Притоки в водохранилища Ялты за неделю составили 2,6 миллионов кубометров, что в два раза превышает показатели предыдущего периода. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

- Притоки за неделю увеличились в два раза и составили 2,6 миллионов кубометров, - отметила она. - В суммарном выражении полезный объем (в водохранилищах) составляет 11,1 миллионов кубометров воды.

Объем запасов в Загорском водохранилище составляет 17%, в Счастливенском — 53% от полезного объема. В Ялте ежесуточно в городскую сеть подается более 70 тысяч кубометров воды, из них 45 тысяч - из водохранилищ. Горные источники в среднем дают около 54 тысяч кубометров: 34,6 тысяч - Хаста-Баш, 11 тысяч - Массандровский водопад и 9,6 тысяч — Уч-Кош.

Ранее начальник службы водопроводного хозяйства ГУП «Водоканал Южного берега Крыма» Владимир Филюшин, для стабильного прохождения курортного сезона необходимо 12 миллионов кубометров воды, а до начала сезона осадков — 21 миллион кубов запаса в водохранилищах.

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