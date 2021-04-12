«Ссыкуны»: Канделаки оценила неработающих в Крыму бизнесменов

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Как сообщила Канделаки в своем ТГ-канале, ей надоело наблюдать за псевдолояльным отношением к власти среди коммерсантов.

- Как же надоело наблюдать за якобы «лояльными» власти бизнесменами, которые горячим кипятком ссут поездок в Крым, – написала журналистка.

Для развития коммерческой деятельности на полуострове, журналистка предложила организовать «главный летний Российский Форум в Крыму для всех обладателей видов на жительство и вторых паспортов».

Всех бы туда на один форум, – заключила телеведущая. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50