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Общество12 апреля 2021 12:53

Причиной грязной и вонючей воды в домах керчан назвали аварию на сетях

Качество ресурса должно было улучшиться
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Водопроводная вода не годилась ни для чего

Водопроводная вода не годилась ни для чего

Фото: Архив "КП"

Жители Керчи в минувшие выходные жаловались на качество водопроводной воды. Из кранов домов текла грязная и вонючая жидкость, явно не пригодная к употреблению.

- Действительно, ее мутность и цвет превышал всяческие пределы и говорил о том, что эта вода больше похожа на техническую, - признала вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова на брифинге по водоснабжению. - Это было связано с аварийными ситуациями, которые были ликвидированы. Провели сброс воды и промывку труб, и ситуация должна стабилизироваться.

На качество воды жаловались жители улиц, где 8 апреля было отключено водоснабжение из-за замены насосного оборудования и ремонта запорной арматуры на сетях. После возобновления подачи цвет и запах воды резко ухудшились.

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ЖКХ в Крыму