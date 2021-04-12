В питающие Симферополь водохранилище сливали канализацию

В Альминское водохранилище спустили канализационный слив Фото: "КП" Архив

В Альминское водохранилище, питающие Симферополь и пригород, неизвестные сливали канализационные стоки. Об этом на брифинге по водоснабжению замминистра природы Крыма Ольга Славгородская.

- Буквально позавчера в рамках самостоятельного рейда был установлен факт незаконного сброса сточных вод в Альминское водохранилище, - отметила она. Сброс прекращен, ведется расследование для установления виновных.

Самовольный слив канализационных вод на почву установлен в селе Изобильное, поселке Гаспра и городе Алушта. Один факт незаконной врезки в ливневую канализацию в городе Саки. Два факта самовольного забора воды - из реки Байбуга в Феодосии и реки Демержи в Алуште.

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