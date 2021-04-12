В лесах около Севастополя временно запретили охоту

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Все леса Севастополя снова перешли в собственность города. Охота в лесных хозяйствах сейчас запрещена, передает «Крым 24» сообщение пресс-службы Севастополя.

Распоряжение вернуть леса в собственность города дал главе Севприроднадзора Михаил Развожаев. Все охотхозяйственные соглашения расторгнуты.

- Все лесные угодья возвращены в собственность Севастополя и считаются лесами. Пока не внесены изменения в федеральное законодательство, нет отдельного регулирования охоты для Севастополя. Охота в лесах города запрещена и является незаконной, - сказал Развожаев.

Численность животных в лесах будет регулировать Севприроднадзор.

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