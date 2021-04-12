Сергей Лавров оценил нахождение американских кораблей в Черном море

В конце марта в Черном море находилось сразу четыре боевых корабля НАТО Фото: Архив "КП"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции прокомментировал планы США направить два корабля в Черное море, сообщает телеканал RT.

По его словам, такая военная активность Америки в последнее время сопровождается агрессивной риторикой.

- Задаются вопросы: а что делает Россия на границе с Украиной? Ответ очень простой: мы там живём, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты... в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа, –отмечает Лавров.

Напомним, в конце марта в Черном море находилось сразу четыре боевых корабля НАТО.

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