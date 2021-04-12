«Понаехали»: В Симферополе пьяный сибиряк устроил скандал в троллейбусе

Пост, опубликованный в соцсетях, вызвал много споров среди местного населения. Фото: Скриншот из видео

Неприятная ситуация случилась в одном из троллейбусов Симферополя. Утром пассажиры общественного транспорта наблюдали скандал, который устроил пьяный мужчина из Сибири. Видео инцидента опубликовали в одном крымских пабликов.

На видео гость полуострова начинает прилюдно оскорблять пожилую женщину. Он кричит, матерится и даже угрожает пенсионерке, несмотря на уговоры присутствующих пассажиров.

Пост, опубликованный в соцсетях, вызвал много споров среди местного населения. Большая часть комментаторов встала на строну пенсионерки, но нашлись и те, кто усомнился в настоящих причинах ссоры.

Как удалось выяснить КП-Крым, в полицию обращения по этому инциденту не поступало. Но сотрудники правоохранительных органов намерены провести проверку после публикации в СМИ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50