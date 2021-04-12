В Погрануправлении изменили правила въезда иностранцев в Крым

С 1 числа документы на оздоровления не будут считаться основанием для пересечения российской границы. Фото: Архив "КП"

Российские власти решили скорректировать порядок подтверждения приглашения лиц, которые приезжают на территорию страны для оздоровления, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

С апреля текущего года все иностранцы, желающие попасть на полуостров для лечения, должны иметь при себе сведения о них в ведомственном сегменте Минцифры России портала «Госуслуги» и ведомственном сегменте ФСБ РФ указанной госсистемы. Поэтому с 1 числа документы на оздоровления не будут считаться основанием для пересечения российской границы.

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