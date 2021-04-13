Южный берег Крыма атаковали божьи коровки

Насекомые греются в лучах солнца. Фото: телеграм-канал «Крым - мой край»

В телеграм-канал «Крым - мой край» появился пост, посвященный симпатичным насекомым.

- Капелька позитива – божьи коровки греются на теплом апрельском солнышке на набережной Ялты, - такая подпись сопровождает фото камня, который оккупировали сотни ярко раскрашенных насекомых.

На деле никакой сенсации нет – Coccinellidae, так по-научному зовется жук, относящейся к типу членистоногих, начинает активную жизнь, как только весенний воздух прогреется до десяти градусов тепла.

Но если даже столбик термометра чуть опуститься вниз, то они выживут, не погибнут.

Нужно отметить, что божья коровка не зря вызывает у взрослых и детей симпатию, ведь она враг прожорливых насекомых-вредителей, таких, как тля и паутинные клещи.

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