Аксенов поздравил симферопольцев с днем освобождения города от фашистов

Торжественное возложение цветов в честь освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Симферополя и ветеранов с днем освобождения города от фашистов.

- Уважаемые симферопольцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас и всех крымчан с Днем освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков! 77 лет назад войска победоносной Красной армии и партизанские соединения очистили столицу Крыма от противника, - написал Аксенов на своей странице «Вконтакте».

Он напомнил, что 13 апреля 1944 года в честь освобождения крымской столицы в Москве прогремел салют. Оккупация города длилась 865 дней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50