Россия посоветовала США держаться подальше от Крыма

США планирует отправку кораблей в Чёрное море. Фото: Архив: "КП"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посоветовал США держать свои корабли подальше от Крыма и российского черноморского побережья, передает «Интерфакс».

- США, видимо, чувствуя себя владыкой морей, должны все-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше, подальше от Крыма, он нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет, – заявил Рябков.

Российский дипломат считает план США зайти в Черное море очередной провокацией. Он подчеркнул, что американским кораблям рядом с берегами полуострова делать нечего.

- Это сугубо провокационное мероприятие. Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится, – заключил замминистра.

Недавно сообщалось, что США объявило Турции о намерении отправить два военных корабля в Черное море.

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