В одном из сел Крыма школьник надышался газом для горелки и умер на стройке

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося Фото: Архив "КП"

После насыщенной школьной недели ученики 9-го класса одной из школ Нижнегорского района Крыма решили прогуляться недалеко от своего дома. Вечером в субботу двое подростков пошли по знакомому маршруту на улице 200 лет Севастополю. Только в этот раз вместо безобидных игр ребята решили заняться токсикоманией. Нелепая затея обернулась трагедией.

Как удалось выяснить КП-Крым, 10 апреля подростки забрались на территорию заброшенной нефтебазы, прикупив заранее две баночки энергетика и баллончик для ручных газовых горелок.

Напившись бодрящей безалкоголки, ребята принялись дышать газом. Сделав несколько вдохов 16-летний школьник резко почувствовал себя плохо. Он упал на пол заброшенного здания. Опешивший друг сразу вызвал скорую помощь, но ребенок скончался еще до приезда врачей.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Точные причины смерти школьника предстоит выяснить правоохранителям.

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