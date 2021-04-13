Шествие парада Победы в Симферополе пройдет по другому маршруту

Сейчас идет подготовка к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне Фото: Архив "КП"

Ремонтные работы на пл. Ленина не станут помехой для проведения 9 мая парада Победы. Об этом в эфире радио «Крым» сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

- И ветераны, и техника, все будет двигаться по проспекту Кирова. Из-за ремонта дорог немного смещается путь к Вечному огню. Теперь он пройдет по улице Розы Люксембург, а не по Карла Маркса. Но парад остается в силе. И шествие, и поздравления - все будет, - уточнил Маляров.

Благоустройство площади начнется со следующей недели. На это потратят около 110 млн рублей.

Власти уже утвердили проект дизайна. По планам должны заменить тротуарную плитку, установить уличную мебель и современное освещение, а также высадить новые растения. Также появятся места отдыха, амфитеатр и флагштоки.

В рамках благоустройства Москва выделила Крыму средства, на которые в Симферополе в этом году также планируют отремонтировать 17 дворовых и 5 общественных территорий.

- На ремонт дворов заложено финансирование в объеме 241,5 млн рублей, по общественным территориям – около 240 млн рублей, - уточнили в радиоэфире.

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