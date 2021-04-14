Случаи приезда больных коронавирусом из Украины в Крым участились

Вирус COVID-19 у прибывших из Украины выявляют все чаще Фото: архив "КП"

За последние две недели увеличилось количество завозных случаев новой коронавирусной инфекции из государства Украина. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Если до этого регистрировали 1-2 завозных случая, то за последнюю неделю зарегистрировано 18 завозных случаев, из которых 15 с территории Украины, 2 — Турции, 1 из других государств, - отметила она. - Хочу обратиться к нашим жителям: максимально ограничить передвижение на территорию Украины. К сожалению, мы фиксируем значительное перемещение граждан, проживающих на территории республики, в сторону сопредельного государства и обратно из Украины.

Главный санврач напомнила, что по решению оперативного штаба ограничено авиасообщение с Турцией и Танзанией.

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