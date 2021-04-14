Встал с коляски на глазах у росгвардейца: в Севастополе задержали лже-инвалида

Фото: Архив "КП"

В Севастополе вызвала общественный резонанс история пьяного мужчины, который катался по территории заправки на инвалидном кресле и провоцировал работников на конфликт.

По данным пресс-службы главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю, мужчина конфликтовал с работниками АЗС и нецензурно выражался. Сотрудник заправки пытался выйти из ситуации мирно и просил инвалида уехать с заправки. Но тот проигнорировал просьбу и продолжил «поливать грязью» работника. Тогда руководство АЗС вызвало правоохранителей.

Росгвардейцам мужчина сказал, что он не местный, а недавно приехал в Крым. Кроме того, нарушитель признался, что нигде не работает якобы из-за инвалидности.

Во время беседы с сотрудниками Росгвардии к задержанному подошел его знакомый и попросил отдать инвалидную коляску. Приятели начали ругаться. Потом так называемый «инвалид» поднялся на ноги и стал спокойно ходить по территории заправки. А его знакомый сел в коляску, прикрыл ноги пледом и уехал «на заработки».

33-летнего мужчину в образе инвалида задержали и передали сотрудникам полиции.

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