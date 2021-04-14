Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла в два раза

Пожилым людям рекомендовано носить маски даже на улице Фото: Архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за последние две недели выросла в два раза. Под ударом люди в возрасте 65 лет и старше.

- Мы к сожалению в течение последних двух недель отмечаем четкую тенденцию к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, - сообщила на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Практически в два раза. Это требует особого контроля как со стороны органов власти, как и самих граждан за соблюдением масочного режима.

При этом заболеваемость среди лиц старше 65 лет увеличилась на 50%, что, по мнению Пеньковской, требует ужесточения контроля как за переходом на дистанционную форму работы этой возрастной группы, так и переход на индивидуальные средства защиты самими гражданами не только в массового скопления людей, но и на открытых пространствах.

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