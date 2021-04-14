Украина закрыла границы для Лепса и Буйнова из-за выступления в Крыму

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российским певцам Фото: Архив "КП"

Александру Буйнову и Григорию Лепсу запретили въезд на Украину за концерты, которые музыканты недавно дали в Крыму.

Как передает ForPost, сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М., – ответило СБУ на запрос «Украинских новостей».

О сроках действия данного запрета в СБУ не сообщили.

Напомним, что Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву, из-за его позиции в вопросе присоединения Крыма к РФ.

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