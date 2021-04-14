Из-за НАТО и Евросоюза в Крыму сохраняется угроза совершения терактов

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен». Фото: пресс-служба ЧФ РФ

В Крыму сохраняется угроза совершения терактов.

- На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов, - цитирует «Интерфакс» секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

По его словам, угроза также сохраняется из-за деструктивной деятельности США, а также Североатлантического альянса и ряда государств Евросоюза. Не последнюю роль в этом списке играет и Украина. Все вышеназванные блоки и страны дискредитируют внутреннюю и внешнюю политику РФ, а также наносят ущерб авторитету и международному имиджу, считает секретарь Совета безопасности России.

Напомним, что в Севастополе 14 апреля проходит Совбеза России по вопросам обеспечения нацбезопасности в Крыму.

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