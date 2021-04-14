Бывшего главу капстроительства Алушты посадили на семь лет за взятки

Осужденный взят под стражу в зале суда Фото: Архив "КП"

Суд признал экс-начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

- Установлено, что в декабре 2018 года действующий на тот момент начальник управления капстроительства с целью незаконного обогащения потребовал от руководителя фирмы передать ему взятку в размере пяти процентов от цены контракта на выполнение капитального ремонта сетей теплоснабжения трех жилых домов, - сообщили в ведомстве.

Для воплощения задуманного чиновник заверил документ о приемке еще незавершенных работ, после чего на счет подрядчика поступило около 800 тысяч рублей. Первая часть суммы, которую получил экс-начальник управления капстроя, составила 130 тысяч рублей, общая сумма взятки - 386 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершенном преступлении и вынес решение о наказании в виде семи лет и трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемый больше не сможет занимать государственные должности в ОМС.

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