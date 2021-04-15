Появилось видео рассвета на Ай-Петри в апреле

Рассвет на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров достоин восхищения – южными пейзажами можно любоваться бесконечно!

В горах еще лежит снег. Фото: Андрей Бачурин/VK

Особая тема – Крымские горы. Плато Ай-Петри, где расположена станция канатной дороги, пользуется заслуженной любовью у туристов. Глядя на видео и фото, которые разместил на своей странице житель Ялты Андрей Бачурин, можно понять, почему Ай-Петри вызывает такие положительные чувства и эмоции.

- Ай-Петри. 15 апреля, - так лаконично назвал автор свой фоторепортаж.

Станция канатной дороги. Фото: Андрей Бачурин/VK

Плато, рано утром, судя по снимкам и видео, выглядит просто сказочно: присыпанные снегом скалы, огненное солнце и облака, которые будто создали из лебяжьего пуха.

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