В Симферополе хотят запретить парковку около Долгоруковского шпиля

Памятник построил внук Долгорукова. Фото: Википедия

В крымской столице планируют запретить парковку автомобилей рядом с Долгоруковским шпилем, сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.

В эфире передачи «Гость. Вести ФМ» он отметил, что это единственный в Крыму памятный объект со времен великой армии Долгорукова-Крымского, который построил его внук.

- Сколько ты не перекладывай - такого ты уже не сделаешь, внука ты уже не вернешь. Предлагал изменить транспортную развязку, обращались мы в ГИБДД, но пока что имеем - то имеем, - отметил председатель.

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