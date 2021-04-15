Турпоток в Крым увеличился на 20% по сравнению с доковидным периодом

В этом году власти рассчитывают принять около 8 млн туристов. Фото: архив "КП"

Туристический поток в Крым вырос на 20% в сравнении с доковидным 2019 годом. Итогом этого года может стать рекордное число отдыхающих. Об этом на открытии XI Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

- Сейчас идем с приростом по отношению даже к 2019-му году больше на 20%,- отметил он. - Ожидания от сезона серьезные. Я думаю, что мы побьем предыдущий рекорд.

Сейчас здравницы должны соблюдать требования Роспотребнадзора в части расстановки столов и социальной дистанции, что сложно выполнить при высокой загрузке объектов и требует дополнительных усилий.

Напомним, ранее власти Крыма заявили о 8-миллионном турпотоке в Крым в 2021 году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50