Жителя Крыма едва не убили ножом за отказ угостить сигаретой

Позже выяснилось, что удар был не один Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Симферополе на супружескую пару напали двое неизвестных - несколько раз ударили в живот ножом мужа, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

- В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от 39-летней местной жительницы, о том, что в ночное время на остановке общественного транспорта неизвестный мужчина нанес удар ножом ее 40-летнему мужу, – говорится в сообщении.

Нападение произошло ночью, когда супруги ожидали такси возле автобусной остановки. К ним подошли двое нетрезвых, один из которых попросил закурить. Сигарет у четы не оказалось. Возмущенный преступник не ограничился бранью и ударил мужчину ножом в живот.

Задержанный уже отбывал срок в тюрьме. По этому преступлению также возбуждено уголовное дело (ст. 112 УК РФ ч. 2), наказание – срок лишения свободы на пять лет.

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