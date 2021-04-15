Сколько потратят на благоустройство площади Ленина в Симферополе

Материковая фирма уже выполняла работы по благоустройству в Севастополе Фото: Архив "КП"

В Симферополе площадь имени Ленина будет благоустраивать подрядчик из Воронежа. Соответствующее распоряжение о назначении фирмы было опубликовано на официальном сайте крымского правительства.

В документе указывается, что капремонт центральной территории будет проводить воронежская фирма ООО «Комплект». Цена ремонта по контракту составит 109,23 миллиона рублей. Все работы подрядчик планирует завершить в конце текущего года.

Заметим, материковая фирма уже выполняла работы по благоустройству в Крыму. Восстановительные работы проходили на территориях воинских захоронений, а также капитальный ремонт сквера БРУ имени Горького в Балаклаве.

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