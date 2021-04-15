Кадровый дефицит в сфере туризма Крыма превышает 3 тысячи вакансий

Крым испытывает кадровый голод. Фото: архив "КП"

Кадровый дефицит в туристической сфере Крыма в настоящее время превышает 3 тысячи вакансий. Об этом на XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым» сообщила министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- В туристической отрасли работают около 40 тысяч человек, среднее количество вакансий около 3 тысяч, реальных предложений 890, - отметил он. - В ближайшей перспективе потребуется от 10 до 20 тысяч человек.

По данным Минкурортов, только 34% выпускников высших учебных заведений Крыма по специальности «туризм» остается работать в профессии и 72% - со средне-специальным образованием.

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