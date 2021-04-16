На Украине выразили протест из-за того, что Россия якобы перекрыла Керченский пролив

Фото: Архив "КП"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что часть акватории Таганрогского залива Азовского моря будет передана в пользование Минобороны РФ.

- Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Часть залива площадью 0,67 квадратных километров располагается около аэродрома Ейск, где также есть Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.

В документе говорится, что участок акватории можно будет использовать в целях «обеспечения обороны страны и безопасного государства». Водный объект не могут использовать юридические и физические лица для других целей, даже для рыболовства и рекреации.

В МИД Украины уже выразили протест по этому поводу. Киев считает, что Российская Федерация до октября 2021 года закрывает часть акваторий Черного моря. Такие действия на Украине сочли нарушением норм международного права, а также попыткой «узурпировать суверенные права» государства как прибрежной территории. Кроме того, украинский МИД счел решение России грубым нарушением права на свободу судоходства, которое гарантируется Конвенцией ООН по морскому праву.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50