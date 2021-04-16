Песочный аниматор из Крыма Ксения Симонова поздравила Датскую королеву с Днем рождения

За 7 минут видео перед глазами зрителей промелькнула целая история страны

16 апреля Датская королева празднует свой 81 день рождения. В связи с этим мастер песочной анимации Ксения Симонова создала песочную историю в качестве поздравления.

Сказочный клип она передала прямо в канцелярию Королевского дворца Амалиенборг.

- Мне выпала огромная честь выступать перед Ее Величеством, я навеки очарована и восхищена этой великой и прекрасной женщиной. И ее королевством. Об этом моя песочная история, - отметила Симонова в своем послании.

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